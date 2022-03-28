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Ломаченко лаконично высказался об организации боя за «абсолюта» Камбосос – Хэйни

Украинец отказался от желаемого поединка, чтобы иметь возможность защищать свою страну
Бокс Профессиональный бокс
17:08
Ломаченко лаконично высказался об организации боя за «абсолюта» Камбосос – Хэйни
Фото: essentiallysports.com

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) кратко высказался об организации поединка за звание «абсолюта» в легком весе между Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) и Девином Хэйни (27-0, 15 KO):

Я следующий.

Напомним, что Александра Усика (19-0, 13 KO) решил покинуть Украину ради реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Девин Хэйни Джордж Камбосос Василий Ломаченко

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