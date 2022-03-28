Камбосос и Хэйни договорились о поединке
Ломаченко лаконично высказался об организации боя за «абсолюта» Камбосос – Хэйни
Украинец отказался от желаемого поединка, чтобы иметь возможность защищать свою страну
17:08
Фото: essentiallysports.com
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) кратко высказался об организации поединка за звание «абсолюта» в легком весе между Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) и Девином Хэйни (27-0, 15 KO):
Я следующий.
Напомним, что Александра Усика (19-0, 13 KO) решил покинуть Украину ради реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
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