19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Ломаченко лично поздравил Захареева с победой на чемпионате мира по боксу
Экс-лидер легкого веса записал обращение, которое опубликовал в своем Instagram
09:42
Василий Ломаченко / фото - Getty Images
19-летний Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу в категории до 71 кг. Экс-лидер легкого веса украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) лично поздравил новоиспеченного чемпиона с победой.
На своей официальной странице в Instagram Ломаченко опубликовал обращение к Захарееву, в котором пожелал в завоевать олимпийское золото.
«Хочу поздравить Юрия Захареева с прекрасным выступлением на чемпионате мира по боксу среди взрослых, а также его тренера. Хочу пожелать крепкого здоровья, сил, терпения и завоевание высшей спортивной награды – олимпийского золота».
Напомним, другой украинский боксер Арам Фаниян стал интернациональным чемпионом IBO.
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