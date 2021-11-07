Ломаченко лично поздравил Захареева с победой на чемпионате мира по боксу

Экс-лидер легкого веса записал обращение, которое опубликовал в своем Instagram

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

19-летний Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу в категории до 71 кг. Экс-лидер легкого веса украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) лично поздравил новоиспеченного чемпиона с победой.

На своей официальной странице в Instagram Ломаченко опубликовал обращение к Захарееву, в котором пожелал в завоевать олимпийское золото.

«Хочу поздравить Юрия Захареева с прекрасным выступлением на чемпионате мира по боксу среди взрослых, а также его тренера. Хочу пожелать крепкого здоровья, сил, терпения и завоевание высшей спортивной награды – олимпийского золота».

Напомним, другой украинский боксер Арам Фаниян стал интернациональным чемпионом IBO.