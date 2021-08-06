Ломаченко: «Я самый маленький в легком весе и мне это нравится»
Ломаченко: «Лопесов интересуют только деньги, а я – их лучший вариант для заработка»
Украинец поделился мнением о поведении Лопеса-старшего после поединка «Хай-Тека» с Накатани
08:07
Ломаченко и Лопес / Фото: ua.news
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в интервью Youtube каналу LOMUS official высказался о поведении отца абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопеса-старшего после поединка украинца с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO):
После боя Лопесы (Теофимо Лопес-старший – прим.) были во всей красе. Надо говорить это, сегодня думаем об этом и говорим об этом. Ветер поменялся, направление поменялось – о, идем туда, будем говорить это. Они не скрывают и говорят: «Мы пришли сюда зарабатывать». То есть, им нужны деньги.
Сегодня я, наверное, самый большой вариант для них для заработка.
Ломаченко: «Я самый маленький в легком весе и мне это нравится»
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