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Ломаченко: «Мне было очень смешно, когда я смотрел хайлайты моего боя с Лопесом»

Экс-чемпион мира уверен, что не проиграл в поединке с американцем
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 22:59
Ломаченко: «Мне было очень смешно, когда я смотрел хайлайты моего боя с Лопесом»
Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью YouTube каналу VENUM вновь поделился воспоминаниями о поединке с Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО), в котором он проиграл американцу единогласным решением судей.

«Мне было очень смешно, когда я увидел хайлайты боя с Лопесом. В этом ролике не было ни одного чистого удара. Он попадал по локтям или плечам, нанес один или два удара по корпусу, и на этом все. Не было ни одного чистого удара в голову. Я считаю, что разбираюсь в боксе. Я не проиграл этот бой по очкам.

Это поражение дало мне дополнительную энергию и еще больше мотивировало меня. Многие великие боксеры проигрывали и возвращались после этого. Ты должен дальше двигаться по своему пути».

Напомним, Ломаченко рассказал о своих эмоциях после победы Усика над Джошуа.

Михаил Рыбак
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