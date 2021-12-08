Букмекеры оценили вероятность 12 раундов в бою Ломаченко – Комми
Ломаченко: «Мне было очень смешно, когда я смотрел хайлайты моего боя с Лопесом»
Экс-чемпион мира уверен, что не проиграл в поединке с американцем
8 декабря 22:59
Василий Ломаченко / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью YouTube каналу VENUM вновь поделился воспоминаниями о поединке с Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО), в котором он проиграл американцу единогласным решением судей.
«Мне было очень смешно, когда я увидел хайлайты боя с Лопесом. В этом ролике не было ни одного чистого удара. Он попадал по локтям или плечам, нанес один или два удара по корпусу, и на этом все. Не было ни одного чистого удара в голову. Я считаю, что разбираюсь в боксе. Я не проиграл этот бой по очкам.
Это поражение дало мне дополнительную энергию и еще больше мотивировало меня. Многие великие боксеры проигрывали и возвращались после этого. Ты должен дальше двигаться по своему пути».
Напомним, Ломаченко рассказал о своих эмоциях после победы Усика над Джошуа.