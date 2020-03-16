Ломаченко: «Можем ли мы договориться с Хэйни? Вопрос не ко мне и не к нему»

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Экс-чемпиона мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) высказался об организации поединка против Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО). Украинец заверил, что готов разделить ринг с американцем, однако дело находится в руках промоутеров Эдди Хирна и Боба Арума. Хирн уверен, что сторона Василия не согласится.

Я уже сказал, что, конечно, готов драться с Хэйни. Сможем ли мы договориться? Это вопрос не ко мне и не к Хэйни. Это вопрос к нашим промоутерам – Эдди Хирну и Боба Аруму. Они должны договариваться об этом.

Боб Арум будет ждать, пока у Хэйни не закончится контракт с DAZN? Ну это такое… Он же может его продлить. Он продлевает контракт с DAZN - и что? Если он не освободится, то мы не сможем организовать бой?»