Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом

В следующем бою «Хай-Тек» разделит ринг с экс-чемпионом IBF

Василий Ломаченко / Фото: ESPN

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) продолжает подготовку к предстоящему поединку, который запланирован на 11 декабря. Соперником украинца должен стать экс-чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO).



На странице Instagram аккаунта LomUs опубликовали кадры с тренировочного лагеря Ломы, на которых Василий спаррингует с боксером, солидно превосходящим «Хай-Тека» в антропометрии:

Тренировка.

Безумные эмоции Ломаченко во время боя Александра Усика против Энтони Джошуа.