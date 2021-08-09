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Ломаченко находится в шаге от поединка с Комми в Madison Square Garden. Известна дата боя

Поединок с участием украинского легковеса возглавит ивент от Top Rank

Бокс Профессиональный бокс
08:16
Ломаченко находится в шаге от поединка с Комми в Madison Square Garden. Известна дата боя
Василий Ломаченко / Фото - nj.com
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) находится в процессе переговоров относительно поединка с бывшим обладателем титула IBF в легком дивизионе Ричардом Комми (30-3, 27 КО). Об этом сообщает ESPN.

Как сообщают СМИ, бой с участием украинца должен состояться 11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Поединок Ломаченко – Комми, вероятнее всего, возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank на телеканале ESPN. 

Отмечается, что этот ивент начнется после церемонии вручения Приза Хайсмана (награды лучшему игроку в студенческом американском футболе), которая состоится в Madison Square Garden.

ESPN отмечает, что украинец надеялся получить реванш с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО), однако американец, скорее всего, все же договорится о поединке с обязательным претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО). 

Накануне президент Top Rank Боб Арум подтвердил, что следующий бой украинец проведет 11 декабря.



Владимир Кириченко
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Теги

Василий Ломаченко Ричард Комми Top Rank

Комментарии 1

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9 августа 2021г. 10:32
Василий выбирает себе в соперники тех, кого побил в прошлом Лопес. Сначало Накатани, теперь Комми. После боя с ним Вася  скорее всего найдет тех боксеров, которых Лопес побил давным давно, которые сейчас на пенсии. Ну что же, желаем Василию  победу над всеми соперниками, которых в прошлом побил Лопес.
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