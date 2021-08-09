Джойс не смог вспомнить имени Анатолия Ломаченко, несмотря на восхищение его работой
Ломаченко находится в шаге от поединка с Комми в Madison Square Garden. Известна дата боя
Поединок с участием украинского легковеса возглавит ивент от Top Rank
08:16
Василий Ломаченко / Фото - nj.comЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) находится в процессе переговоров относительно поединка с бывшим обладателем титула IBF в легком дивизионе Ричардом Комми (30-3, 27 КО). Об этом сообщает ESPN.
Как сообщают СМИ, бой с участием украинца должен состояться 11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).
Поединок Ломаченко – Комми, вероятнее всего, возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank на телеканале ESPN.
Отмечается, что этот ивент начнется после церемонии вручения Приза Хайсмана (награды лучшему игроку в студенческом американском футболе), которая состоится в Madison Square Garden.
ESPN отмечает, что украинец надеялся получить реванш с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО), однако американец, скорее всего, все же договорится о поединке с обязательным претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).
Накануне президент Top Rank Боб Арум подтвердил, что следующий бой украинец проведет 11 декабря.