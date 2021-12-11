Месива не будет, ждите «украинский хай-тэк» и нокаут. Ломаченко vs Комми
Ломаченко назвал лучшего легковеса современности. Ответ украинца ожидаемый
Бывший чемпион мира высказался относительно боя Лопес – Камбосос
09:55
Василий Ломаченко / Фото - forbes.comЭкс-обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) с уверенностью заявил, что после триумфа в бою с Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО) новоиспеченный абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) по праву является лучшим боксером легкого дивизиона.
Цитирует украинца ESPN.
«Перед боем я давал определенные шансы Камбососу, но никогда не думал о нокдауне или нокауте с его стороны. Я оставлял ему шансы, но верил в победу Лопеса. Камбосос проделал очень хорошую, очень грамотную работу. Теперь он лучший в нашем весе, поскольку у него есть пояса».
Напомним, что в конце ноября Камбосос выиграл бой у Лопеса раздельным решением судей и забрал у него пояс абсолютного чемпиона.
Свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке против ганца Ричарда Комми (15-2, 11 КО).
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