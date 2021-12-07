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Ломаченко назвал своего любимого боксера детства

Ради его боев Василий просыпался ранним утром в воскресенье
Бокс Профессиональный бокс
08:53
Ломаченко назвал своего любимого боксера детства
Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в документальном фильме RELENTLESS: Lomachenko на YouTube-канале Top Rank назвал боксера, ради которого в детстве просыпался в воскресенье рано утром:

Когда я был ребенком, ты был моим любимым боксером (Ломаченко сказал в интервью Рою Джонсу-младшему – XSPORT). Я всегда следил за тобой и просыпался каждое воскресенье, ведь в США была субботняя ночь, и смотрел твои бои с отцом. Не на частой основе я начал делать необычные движения после того, как я видел твои поединки.

Напомним, что 12 декабря Лома подерется с Ричардом Комми (30-3, 27 KO). XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.

Олег Шумейко-младший
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Василий Ломаченко Рой Джонс-младший

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