Ломаченко: «У меня еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира»
Ломаченко назвал трех любимых боксеров
Украинец особое внимание уделял супертяжеловесам
08:29
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью YouTube-каналу VENUM назвал трех любимых боксеров своего детства.
«Когда я был ребенком, моими любымими боксерами были Рой Джонс, Мухаммед Али, Майк Тайсон.Напомним, 12 декабря в Нью-Йорке Ломаченко проведет поединок против ганца Ричарда Комми. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
Рой Джонс обладал сумасшедшей реакцией, силой и чувством дистанции. Мухаммед Али отличался отличным футворком, скоростью, отличным боксерским IQ, высочайшей техникой».