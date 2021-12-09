Ломаченко назвал трех любимых боксеров

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 0
Сегодня 35
Завтра 19
Футбол (7 событий из 7) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Ювентус - Мальме 1:0 Окончен
19:45 Зенит - Челси 3:3 Окончен
22:00 Бавария - Барселона 3:0 Окончен
22:00 Бенфика - Динамо 2:0 Окончен
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Окончен
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Окончен
22:00 Вольфсбург - Лилль 1:3 Окончен
Хоккей (11 событий из 20) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Донбасс - Краматорск 6:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Ред Уингс - Нэшвилл Предаторс 2:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:3 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Айлендерс 3:5 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Коламбус Блу Джекетс 5:4 Окончен
02:30 Баффало Сэйбрс - Анахайм Дакс 0:2 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Флорида Пантерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:6 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд 1:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймс 5:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Бруклин Нетс 99:102 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Нью-Йорк Никс 109:121 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бостон Селтикс 117:102 Окончен
нет важных матчей
Футбол (15 событий из 33) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Аталанта - Вильярреал -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Лион - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:45 Спарта Прага - Брондбю -:- Запланирован
19:45 Реал Сосьедад - ПСВ -:- Запланирован
19:45 Штурм - Монако -:- Запланирован
19:45 Легия Варшава - Спартак Москва -:- Запланирован
19:45 Наполи - Лестер -:- Запланирован
19:45 Фенербахче - Айнтрахт -:- Запланирован
22:00 Лацио - Галатасарай -:- Запланирован
22:00 Марсель - Локомотив Москва -:- Запланирован
22:00 Брага - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Селтик - Бетис -:- Запланирован
22:00 Ференцварош - Байер -:- Запланирован
22:00 Вест Хэм - Динамо Загреб -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Заря - Бодо/Глимт -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс 3:0 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Колорадо Эвеланш 3:7 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Бостон Брюинс 2:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 5:4 Окончен
Баскетбол (16 событий из 16) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 106:110 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс 122:102 Окончен
02:00 Кливленд Кавальерс - Чикаго Буллз 115:92 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Вашингтон Уизардз 116:119 Окончен
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 113:104 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Оклахома-Сити Тандер 109:110 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Бруклин Нетс 114:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Даллас Маверикс 96:104 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Юта Джаз 104:136 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс 114:120 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Портленд Трэйл Блэйзерс 104:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Орландо Мэджик 142:130 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Бостон Селтикс 114:111 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Николаев - Химик -:- Запланирован
19:00 Черкасские Мавпы - БК Запорожье -:- Запланирован
Футбол (3 события из 7) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Сельта -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 ФК Мариуполь - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Ингулец - Десна -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 19) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Даллас Старз -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Днепр - БК Тернополь -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Киев-Баскет -:- Запланирован

Ломаченко назвал трех любимых боксеров

Украинец особое внимание уделял супертяжеловесам

Бокс Профессиональный бокс
08:29
Ломаченко назвал трех любимых боксеров
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью YouTube-каналу VENUM назвал трех любимых боксеров своего детства.

«Когда я был ребенком, моими любымими боксерами были Рой Джонс, Мухаммед Али, Майк Тайсон.

Рой Джонс обладал сумасшедшей реакцией, силой и чувством дистанции. Мухаммед Али отличался отличным футворком, скоростью, отличным боксерским IQ, высочайшей техникой».

Напомним, 12 декабря в Нью-Йорке Ломаченко проведет поединок против ганца Ричарда Комми. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Майк Тайсон Мухаммед Али Рой Джонс-младший Василий Ломаченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ломаченко: «Нельзя считаться чемпионом мира, если у тебя только один, два или три пояса»
Ломаченко: «Нельзя считаться чемпионом мира, если у тебя только один, два или три пояса»
Бокс Профессиональный бокс
09:58
Ломаченко посетил матч НХЛ, где получил именную джерси «Рейнджерс»
Ломаченко посетил матч НХЛ, где получил именную джерси «Рейнджерс»
Бокс Профессиональный бокс
09:28
Арум: «После боя с Комми WBO назначит Ломаченко обязательным претендентом»
Арум: «После боя с Комми WBO назначит Ломаченко обязательным претендентом»
Бокс Профессиональный бокс
08:48
Ломаченко: «У меня еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира»
Ломаченко: «У меня еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира»
Бокс Профессиональный бокс
08:11
Ломаченко: «У Лопеса не было ни одного чистого удара в голову»
Ломаченко: «У Лопеса не было ни одного чистого удара в голову»
Бокс Профессиональный бокс
07:58
Ломаченко: «Никто не хочет подписывать контракт, чтобы подраться со мной»
Ломаченко: «Никто не хочет подписывать контракт, чтобы подраться со мной»
Бокс Профессиональный бокс
07:37
1

Новости: Бокс

Ломаченко: «Нельзя считаться чемпионом мира, если у тебя только один, два или три пояса»
Ломаченко: «Нельзя считаться чемпионом мира, если у тебя только один, два или три пояса»
Профессиональный бокс
09:58
Ломаченко посетил матч НХЛ, где получил именную джерси «Рейнджерс»
Ломаченко посетил матч НХЛ, где получил именную джерси «Рейнджерс»
Профессиональный бокс
09:28
Богдан Штонда не допустил ошибки брата и деклассировал джорнимена из Италии
Богдан Штонда не допустил ошибки брата и деклассировал джорнимена из Италии
Профессиональный бокс
09:12
Яркий украинский боксер вернулся в ринг победой нокаутом в первом раунде
Яркий украинский боксер вернулся в ринг победой нокаутом в первом раунде
Профессиональный бокс
08:59
Арум: «После боя с Комми WBO назначит Ломаченко обязательным претендентом»
Арум: «После боя с Комми WBO назначит Ломаченко обязательным претендентом»
Профессиональный бокс
08:48
Ломаченко назвал трех любимых боксеров
Ломаченко назвал трех любимых боксеров
Профессиональный бокс
08:29
Ломаченко: «У меня еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира»
Ломаченко: «У меня еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира»
Профессиональный бокс
08:11
Ломаченко: «У Лопеса не было ни одного чистого удара в голову»
Ломаченко: «У Лопеса не было ни одного чистого удара в голову»
Профессиональный бокс
07:58
Алина Шатерникова о поединке Лопес - Камбосос: «Первоклассный боище»
Алина Шатерникова о поединке Лопес - Камбосос: «Первоклассный боище»
Профессиональный бокс
07:40
Все новости

Популярные новости

Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
2
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
00:00
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
Футбол Украинская Премьер-лига
2 декабря 12:27
2
Все новости