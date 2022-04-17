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Ломаченко не бросит Украину, пока не закончится война

Жена Усика рассказала, что Василий не собирается покидать родной город
Бокс Профессиональный бокс
22:53
Ломаченко не бросит Украину, пока не закончится война
Фото: Instagram

Супруга обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Екатерина Усик заявила, что Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) не покинет Украину до победы в войне с россией.

Как дела у Василия Ломаченко в Белгороде-Днестровском?

С ним больше Саша общается, я в основном с его женой – Леной. Они находятся в родном городе, и никуда уезжать не собираются. Знаю, что Вася отказался от чемпионского боя с Камбососом. Он нам так и сказал: «Пока не закончится война, я не брошу Украину». 

Здесь не может быть неправильного решения. Василий решил остаться в Украине и помогать здесь, Александр – поехал защищать честь страны в реванше с Джошуа.

Скажу по нам. Когда мы были еще в Киеве, мне начали все звонить, чтобы Саша начинал тренироваться и готовиться к Джошуа. Все хотели, чтобы Саша поехал на реванш, и я его поддержала. 

Напомним, что Лома прервал молчание после 5 недель тишины.

Источник: fanday.net Олег Шумейко-младший
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Катерина Усик Василий Ломаченко

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