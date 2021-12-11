Ломаченко не будет спускаться в весе ради боя со Стивенсоном

Украинский боксер хочет стать абсолютом именно в легком дивизионе

Фото: Facebook Ломаченко

Легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) не заинтересован в поединке против чемпиона мира WBO категорией ниже Шакура Стивенсона (17-0, 9 КО). Об этом украинец рассказал в интервью ESPN.

Что скажешь о возможности встретиться с Шакуром Стивенсоном?

Если ты не часть моих планов, то я не буду драться с тобой. Как я могу опуститься во второй полулегкий вес? Зачем? Мне нужно опуститься просто чтобы подраться с ним?

А что если у него будет два пояса?

Нет. Сейчас у меня есть цель – чемпион мира в легком дивизионе. Вот и все. Я остаюсь здесь. Моя цель – чемпион в этом весе. Это моя цель. Это мой план. Но если у него будет четыре пояса там, то я опущусь.

Четыре пояса?

Четыре пояса.

А как на счет сначала двух?

Нет, мне не нужно два. У меня уже было три.

Полное интервью Ломаченко читайте здесь.

Напомним, утром 12 декабря украинец проведет бой против бывшего чемпиона мира Ричарда Комми. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Накануне боксер прошли процедуру взвешивания, а после нее в последний раз встретились лицом к лицу перед боем