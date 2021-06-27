Ломаченко не любят женщины? Судья по имени Патрисия лишила Василия победы в двух раундах

Стали известны оценки судей на момент остановки боя с Накатани





Ломаченко разбил Накатани / Фото: twitter.com/trboxing

Журналист Джейк Донован в Twitter привел оценки судей на момент остановки поединка бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и японца Масаеши Накатани (19-2, 10 КО).



По информации Донована, двое судей дали победу украинцу со счетом 80:71. Третья судья Патрисия Морс Джарман отдала Ломаченко победу лишь в шести раундах.

Отметим, что в поединке с Теофимо Лопесом Ломаченко получил от Джули Ледерман поражение в 11 раундах – 109:119.

Напомним, ранее Ломаченко выиграл техническим нокаутом у Накатани.

