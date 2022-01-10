Ломаченко не ноет, с ним действительно никто не хочет драться

Промоутеры не могут найти соперника украинцу для следующего боя

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Накануне бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) заявил, что никто из боксеров легкого веса не хочет подписывать контракт на бой с ним.

Теперь же эту информацию подтвердил ресурс Boxing Insider. Промоутеры украинца ищут соперника для следующего поединка, но абсолютно все топы отказываются драться с Ломаченко.

Проблема состоит в том, что украинец – кассово не самый прибыльный боксер. То есть, за бой с ним ты вряд ли получишь огромный гонорар, зато вероятность проиграть крайне высока. И если раньше Ломаченко привлекал соперников наличием поясов чемпиона мира, то сейчас у него нет этого «козыря в рукаве».

В такой ситуации остается только надеется на качественную работу промоутерской компании Top Rank и ее главы Боба Арума. Он, кстати, ранее пообещал попытаться организовать Василию бой против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа.