Ломаченко ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Ломаченко не считает поединок с Накатани самым агрессивным в карьере. Вспоминаем бой, который «Хай-Тек» поставил на первое место
Украинец в бою с Расселом выиграл первый чемпионский титул в полулегком весе
6 августа 13:30
Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в недавнем интервью усомнился в том, что поединок с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) является самым агрессивным в его карьере.
По мнению «Хай-Тека» он выглядел активнее на заре своей карьеры, в третьем бою в профи ринге – тогда украинец сражался за вакантный пояс WBO в полулегком весе с Гари Расселом-младшим (31-1, 18 KO).
Предлагаем вам вспомнить тот бой и решить для себя, где Лома больше доминировал.
Хайлайты поединка с Расселом:
Кстати, в этом поединке после победы раздельным решением судей Ломаченко впервые чемпионом мира. Пояс WBO Inter-Continental все же по статусу до такого звания не дотягивает.