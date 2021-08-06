Ломаченко не считает поединок с Накатани самым агрессивным в карьере. Вспоминаем бой, который «Хай-Тек» поставил на первое место

Украинец в бою с Расселом выиграл первый чемпионский титул в полулегком весе

Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в недавнем интервью усомнился в том, что поединок с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) является самым агрессивным в его карьере.



По мнению «Хай-Тека» он выглядел активнее на заре своей карьеры, в третьем бою в профи ринге – тогда украинец сражался за вакантный пояс WBO в полулегком весе с Гари Расселом-младшим (31-1, 18 KO).

Предлагаем вам вспомнить тот бой и решить для себя, где Лома больше доминировал.

Хайлайты поединка с Расселом:

Кстати, в этом поединке после победы раздельным решением судей Ломаченко впервые чемпионом мира. Пояс WBO Inter-Continental все же по статусу до такого звания не дотягивает.