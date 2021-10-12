Ломаченко не стоит переживать из-за побега Лопеса – промоутер Усика нашел ему бой получше

Красюк сомневается в победе Теофимо над Камбососом

Василий Ломаченко / Фото: Instagram Ломаченко

Промоутер чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью Youtube каналу NoSmokeBoxing поделился мнением о происходящем в легком дивизионе:



В дивизионе Ломаченко очень сложная ситуация. У меня есть Денис Беринчик, который является третьем номером в рейтинге WBO. Он уже очень долго ждет статуса обязательного претендента. И вся эта ситуация вокруг Камбососа и Лопеса только разочаровывает. Никто не понимает, когда этот бой произойдет. Как только мы получим победителя, только тогда мы сможем что-то планировать. Многие думают, что Лопес даст Ломаченко шанс на реванш. Но для начала ему нужно выиграть свой бой. Я не уверен в его победе.

Думаете бой Камбосос – Ломаченко будет хорошим поединком?

Определенно. Этот бой будет намного интереснее, чем с Лопесом. Потому что у Камбососа есть огромное сердце. Он грек. У него есть характер настоящего воина. Я бы лучше посмотрел его бой с Ломаченко, нежели бой Ломаченко с Лопесом.

Напомним, что Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) после боя с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) планирует подраться с абсолютным чемпионом полусреднего веса Джошем Тейлором (18-0, 13 KO).