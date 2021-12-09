Ломаченко: «Нельзя считаться чемпионом мира, если у тебя только один, два или три пояса»

Украинец хочет стать самым лучшим боксером современности





Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью YouTube-каналу VENUM уверен, что настоящим чемпионом мира может считаться только тот, у кого четыре титула – WBC, WBO, IBF, WBA.



«Нельзя считаться чемпионом мира, если у тебя только один пояс. Настоящий чемпион мира – это тот, у кого четыре пояса. Три два и один пояс – это еще не чемпион. Ты близок к званию чемпиона мира, но не являешься чемпионом. Я не хочу становиться известным. Мне просто хочется стать лучшим в боксе. Мой отец научил меня, что если ты сильный, то никогда не будешь об этом болтать».

Напомним, 12 декабря в Нью-Йорке Ломаченко проведет поединок против ганца Ричарда Комми. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.