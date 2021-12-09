Ломаченко: «Никто не хочет подписывать контракт, чтобы подраться со мной»

Как оказалось, Девин Хэйни готов боксировать лишь в интервью, но не на ринге





Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью YouTube-каналу VENUM пожаловался, что его избегают все топовые легковесы.



«Сейчас никто не хочет подписывать контракт, чтобы подраться со мной. Мы общались с Хэйни, но это так и осталось разговорами в СМИ. Когда мы начали общение о настоящем контракте, то ничего не произошло. Я не хочу менять себя. Не хочу играть в эту игру по чужим правилам».

Напомим, 12 декабря Ломаченко проведет поединок против Ричарда Комми. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.