Ломаченко – о реванше с Лопесом: «Если так будет нужно в моей жизни, Всевышний поможет и организует»
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в эфире LomUs в Instagram прокомментировал высказывание своего промоутера Боба Арума, заявившего абсолютному чемпиону дивизиона Теофимо Лопесу (16-0, 12 KO), что ради PPV-боя в легком весе он должен дать реванш украинцу:
Я просто мог бы немного подсказать людям, которые читают это. Здесь надо читать между строк и обратить внимание на ЕSPN. Соответственно, у нас Хэйни сразу отпадает, потому что они просили Девина на следующий поединок, но он не пойдет на ESPN. Он боксирует на DAZN, и у него контракт с Хирном. Кто бы это мог быть, интересно?
На этой неделе будет боксировать Лопес, а на следующей – я. Я думаю, после этого уже, может быть, что-то более-менее станет ясно. Если это будет путь Всевышнего для меня, тогда я верю в это. Все зависит от Него. Я полагаюсь только на Него.
Если так будет нужно в моей жизни, Он обязательно поможет и организует. Если это мне не нужно будет, значит, не получится реванша. Я на самом деле в это верю и так думаю.
Напомним, что Ломаченко 27 июня проведет поединок против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).
XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – около 05:00.