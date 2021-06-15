Ломаченко – о реванше с Лопесом: «Если так будет нужно в моей жизни, Всевышний поможет и организует»

Василий Ломаченко / Фото: Boxingnewsonline.net

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в эфире LomUs в Instagram прокомментировал высказывание своего промоутера Боба Арума, заявившего абсолютному чемпиону дивизиона Теофимо Лопесу (16-0, 12 KO), что ради PPV-боя в легком весе он должен дать реванш украинцу:



На этой неделе будет боксировать Лопес, а на следующей – я. Я думаю, после этого уже, может быть, что-то более-менее станет ясно. Если это будет путь Всевышнего для меня, тогда я верю в это. Все зависит от Него. Я полагаюсь только на Него.

Если так будет нужно в моей жизни, Он обязательно поможет и организует. Если это мне не нужно будет, значит, не получится реванша. Я на самом деле в это верю и так думаю.