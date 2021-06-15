Ломаченко – о словах Лопеса: «Я слишком люблю семью, друзей и жизнь, чтобы задумываться о суициде»
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в эфире LomUs в Instagram опроверг слова абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) о том, что после их поединка его посещали суицидальные мысли:
Я даже не думал, что вы будете меня об этом спрашивать, если честно. Я слишком сильно люблю всех друзей, семью и жизнь, чтобы даже задумываться о том, что он сказал. Такие вещи говорить как-то… Он прямо пытается изложить все, что лезет ему в голову.
Знаете, что мне кажется? Я очень неплохо поселился у него в голове после поединка. Я читал, что он там отобрал у меня сердце. После боя я читал одно интервью, где он говорил: «Больше никогда не спрашивайте меня про Ломаченко, это пройденный этап». Но каждое его интервью не обходится без упоминания моего имени. Наверное, скорее всего, забрал его сердце я, раз он постоянно обо мне думает и говорит.
Наверное, внутри они с папой понимают, что этот поединок не выиграли. Если будет реванш, то у них будут серьезные проблемы, поэтому они всяким способом пытаются сейчас сказать, что переходят в следующую весовую категорию, либо же просят дать им Хэйни. Но о том, что он хочет дать мне реванш, Лопес нигде не упоминает.
Напомним, что Ломаченко 27 июня проведет поединок против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).
XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – около 05:00.
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