Ломаченко опроверг слухи о том, что команда Хэйни присылала ему контракт на бой

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Бывший лидер легкого веса, украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в интервью YouTube каналу SNOWQUEENLA заявил, что, несмотря на слова чемпиона мира по версии WBC Девина Хэйни (24-0, 15 КО), команда американского боксера не отправляла ему контракт на их бой.

Что имел в виду Девин Хэйни, когда сказал, что выслал контракт – я, честно говоря, не совсем понял этот ход и что он означает. Ни контракта, ни каких-либо бумаг или документов мы не получали.

Отец Хэйни созванивался с Эгисом, и они говорили, что хотят организовать этот поединок. Интересовались, не против ли наша сторона, действительно ли мы серьезно настроены. Эгис сказал, что действительно серьезно. Это все было на уровне этого звонка. Он был еще неделю назад».