Ломаченко опубликовал фото из Греции

Украинский боксер посетил монастырь на Афоне

Фото: Instagram Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в Instagram опубликовал фото с Греции.

Судя по всему, боксер посетил монастырь на горе Афон.

Напомним, в ближайшее время должно стать известно, подерется ли Ломаченко во второй раз в карьере за звание абсолютного чемпиона мира.