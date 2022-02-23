Ромеро: «Я бы подрался с Ломаченко, но сейчас у меня есть более денежные варианты»
Ломаченко опубликовал фото из Греции
Украинский боксер посетил монастырь на Афоне
18:44
Фото: Instagram Ломаченко
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в Instagram опубликовал фото с Греции.
Судя по всему, боксер посетил монастырь на горе Афон.
Напомним, в ближайшее время должно стать известно, подерется ли Ломаченко во второй раз в карьере за звание абсолютного чемпиона мира.