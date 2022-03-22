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Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом

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Бокс Профессиональный бокс
07:25
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Промоутер Лу Дибелла в интервью BoxingScene сообщил, что бывший чемпион мира в трех весовых Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) отказался покидать Украину ради титульного поединка с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).

«Я говорил с Эгисом Климасом, и он подтвердил, что Лома не сможет подраться с Джорджем. Он поблагодарил меня и Камбососа за то, что мы дали ему время подумать. Когда правительство Украины заявило, что готово выпустить Ломаченко из страны, но при этом сам Василий никак это не прокомментировал, мы подозревали, что с большой долей вероятности он останется дома. Так что мы не были шокированы.

Мы восхищаемся его поступком. Мы считаем, что тот поединок, в котором он сейчас принимает участие, куда важнее, чем бокс. Все наши мысли и молитвы с ним, его семьей и со всеми гражданами Украины. То, через что они проходят, вне всяких сомнений – куда более важно, чем любой боксерский матч».

Василию Ломаченко и Александру Усику (19-0, 13 KO) позволили покинуть Украину.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Василий Ломаченко Джордж Камбосос Лу Дибелла

Комментарии 2

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22 марта 2022г. 08:36
І де ваші коментарі тепер ? Грьобані "патріоти" , які тільки гівном здатні поливати одне одного?
0 0
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22 марта 2022г. 09:27
8)
0 0
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