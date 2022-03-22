Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Промоутер Лу Дибелла в интервью BoxingScene сообщил, что бывший чемпион мира в трех весовых Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) отказался покидать Украину ради титульного поединка с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).

Мы восхищаемся его поступком. Мы считаем, что тот поединок, в котором он сейчас принимает участие, куда важнее, чем бокс. Все наши мысли и молитвы с ним, его семьей и со всеми гражданами Украины. То, через что они проходят, вне всяких сомнений – куда более важно, чем любой боксерский матч».