Ломаченко ответил на вопрос о возможном завершение карьеры
Экс-чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в интервью Youtube каналу LOMUS official высказался о возможном завершение профессиональной карьеры:
В моей истории уходить из бокса не обязательно абсолютным чемпионом. Я не думал о том, как я буду уходить. Я не думал пока об этом. Не хотел бы об этом говорить. Не могу понять, почему мне сейчас задают вопрос об этом. Это не футбол.
Уходить из бокса нужно уходить тогда, когда ты чувствуешь, что не хочешь этого делать. Как и с любого вида спорта, если ты чувствуешь, что нет желания. Если я буду здоров, я буду боксировать. Если будет желание, буду боксировать. Как только пропадет и здоровье, и желание – я закончу.
Сейчас у меня точно такое же желание, как и в 2007 году, когда я готовился к Олимпийским играм после поражений. Сейчас я на второй день после возвращения бежал кросс. Раньше я месяц просто отключался от бокса. Сейчас я прилетел и сразу начал бежать – у меня огромная мотивация и желание.
Василий признался, что будет болеть за Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) в бою с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) ради скорейшего реванша с американцем.