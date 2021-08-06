Ломаченко ответил на вопрос о возможном завершение карьеры

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в интервью Youtube каналу LOMUS official высказался о возможном завершение профессиональной карьеры:



Уходить из бокса нужно уходить тогда, когда ты чувствуешь, что не хочешь этого делать. Как и с любого вида спорта, если ты чувствуешь, что нет желания. Если я буду здоров, я буду боксировать. Если будет желание, буду боксировать. Как только пропадет и здоровье, и желание – я закончу.

Сейчас у меня точно такое же желание, как и в 2007 году, когда я готовился к Олимпийским играм после поражений. Сейчас я на второй день после возвращения бежал кросс. Раньше я месяц просто отключался от бокса. Сейчас я прилетел и сразу начал бежать – у меня огромная мотивация и желание.