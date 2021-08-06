«Бой с Лопесом был запланирован на октябрь». Ломаченко рассказал, когда следует ожидать реванша с американцем
Ломаченко: «Переживаю за Лопеса – хочу, чтобы он победил Камбососа, и окончил поединок целым и невредимым»
«Хай-Тек» желает скорейшего реванша с абсолютным чемпионом легкого веса
09:40
Василий Ломаченко / Фото: essentiallysports
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) признался в интервью Youtube каналу LOMUS official, что в поединке абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) надеется на легкую победу американца:
Сейчас мы ждем с Арумом Лопеса, как он отбоксирует. Я продолжаю поддерживать себя в форме, тренироваться, готовиться. Может быть, мы проведем еще один поединок, чтобы не было простоя.
Теперь я болею за Теофимо. Хотел бы, чтобы он победил Камбососа. Я переживаю за то, чтобы он победил в поединке и окончил его здоровым, целым, невредимым, для того чтобы все сложилось в удобные для нас сроки.
Лома считает, что Лопесы заинтересованы только в наживе.
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