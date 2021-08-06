Ломаченко: «Переживаю за Лопеса – хочу, чтобы он победил Камбососа, и окончил поединок целым и невредимым»

Василий Ломаченко / Фото: essentiallysports

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) признался в интервью Youtube каналу LOMUS official, что в поединке абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) надеется на легкую победу американца:



Теперь я болею за Теофимо. Хотел бы, чтобы он победил Камбососа. Я переживаю за то, чтобы он победил в поединке и окончил его здоровым, целым, невредимым, для того чтобы все сложилось в удобные для нас сроки.