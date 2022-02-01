Майки Гарсия считает Ломаченко хуже Дэвиса
Ломаченко поднялся в рейтинге WBA
Лома переместился на третью строчку
01 февраля 16:20
Фото: Top Rank
Экс-чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) поднялся в обновленном рейтинге WBA.
Украинец поднялся на третью строку в рейтинг-листе Всемирной боксерской Ассоциации. Отметим, что в WBC и WBO Лома находится на первой строчке, а в IBF – вне топ-5 (хотя 2 первых места вакантны, а выше Ричард Комми (30-4, 27 KO), которого Василий недавно победил).
Напомним, что уже в следующем поединке «Хай-Тек» может подраться с абсолютным чемпионом.