Ломаченко поднялся в рейтинге WBA

Лома переместился на третью строчку

Фото: Top Rank

Экс-чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) поднялся в обновленном рейтинге WBA.



Украинец поднялся на третью строку в рейтинг-листе Всемирной боксерской Ассоциации. Отметим, что в WBC и WBO Лома находится на первой строчке, а в IBF – вне топ-5 (хотя 2 первых места вакантны, а выше Ричард Комми (30-4, 27 KO), которого Василий недавно победил).

Напомним, что уже в следующем поединке «Хай-Тек» может подраться с абсолютным чемпионом.