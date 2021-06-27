Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани

На лице украинца есть несколько повреждений

Василий Ломаченко / фото - Чемпионат

Боксер легкой весовой категории Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) показал, как выглядит после досрочной победы над Масаеши Накатани (19-2, 10 КО).

Украинец в первом раунде получил рассечение и оно все еще было немного заметно во время выхода боксера в прямой эфир своего Instagram.

Во время общения с фанатами Василий поделился информацией о реванше против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО).