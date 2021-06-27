Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 14
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Уэльс - Дания 0:4 Окончен
22:00 Италия - Австрия 2*:1 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 1:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Атланта Хоукс 125:91 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Нидерланды - Чехия 0:2 Окончен
22:00 Бельгия - Португалия -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс 80:84 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Хорватия - Испания -:- Запланирован
22:00 Франция - Швейцария -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
Теннис (11 событий из 64) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
14:15 Маккензи Макдональд - Карен Хачанов -:- Запланирован
15:00 Кристофер О'Коннелл - Гаэль Монфис -:- Запланирован
15:30 Новак Джокович - Jack Draper -:- Запланирован
16:15 Стефанос Циципас - Фрэнсис Тиафо -:- Запланирован
17:30 Denis Shapovalov - Филипп Кольшрайбер -:- Запланирован
18:45 Энди Маррей - Николай Басилашвили -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Светлана Кузнецова - Лесли Керхов -:- Запланирован
17:00 Каролина Плишкова - Тамара Зиданшек -:- Запланирован
17:30 Слоан Стивенс - Петра Квитова -:- Запланирован
18:15 Михаэла Бузарнеску - Винус Уильямс -:- Запланирован
18:15 Элисе Мертенс - Харрье Дарт -:- Запланирован

Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани

На лице украинца есть несколько повреждений
Бокс Профессиональный бокс
19:57
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Василий Ломаченко / фото - Чемпионат

Боксер легкой весовой категории Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) показал, как выглядит после досрочной победы над Масаеши Накатани (19-2, 10 КО). 

Украинец в первом раунде получил рассечение и оно все еще было немного заметно во время выхода боксера в прямой эфир своего Instagram.


Во время общения с фанатами Василий поделился информацией о реванше против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО).

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Ломаченко - Накатани Василий Ломаченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ломаченко: «Реванш с Лопесом все ближе и ближе»
Ломаченко: «Реванш с Лопесом все ближе и ближе»
Бокс Профессиональный бокс
19:49
Технарь технаря видит издалека. Иноуэ отметил победу Ломаченко
Технарь технаря видит издалека. Иноуэ отметил победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
19:36
Тренер Усика – о победе Ломаченко: «Мы увидели возвращение короля»
Тренер Усика – о победе Ломаченко: «Мы увидели возвращение короля»
Бокс Профессиональный бокс
17:33
Уорд – о победе Ломаченко: «Это то, как великие бойцы отвечают на вопросы»
Уорд – о победе Ломаченко: «Это то, как великие бойцы отвечают на вопросы»
Бокс Профессиональный бокс
16:17
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
15:30
Лопес-старший: «Ломаченко – элитный боец, он никогда не был легким соперником»
Лопес-старший: «Ломаченко – элитный боец, он никогда не был легким соперником»
Бокс Профессиональный бокс
14:46

Новости: Бокс

Холифилду открыли огромный памятник в США
Холифилду открыли огромный памятник в США
Профессиональный бокс
20:36
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Профессиональный бокс
19:57
Ломаченко: «Реванш с Лопесом все ближе и ближе»
Ломаченко: «Реванш с Лопесом все ближе и ближе»
Профессиональный бокс
19:49
Технарь технаря видит издалека. Иноуэ отметил победу Ломаченко
Технарь технаря видит издалека. Иноуэ отметил победу Ломаченко
Профессиональный бокс
19:36
Тренер Усика – о победе Ломаченко: «Мы увидели возвращение короля»
Тренер Усика – о победе Ломаченко: «Мы увидели возвращение короля»
Профессиональный бокс
17:33
Бой Касимеро – Донейр оказался под угрозой срыва
Бой Касимеро – Донейр оказался под угрозой срыва
Профессиональный бокс
17:05
Уорд – о победе Ломаченко: «Это то, как великие бойцы отвечают на вопросы»
Уорд – о победе Ломаченко: «Это то, как великие бойцы отвечают на вопросы»
Профессиональный бокс
16:17
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Профессиональный бокс
15:30
Лопес-старший: «Ломаченко – элитный боец, он никогда не был легким соперником»
Лопес-старший: «Ломаченко – элитный боец, он никогда не был легким соперником»
Профессиональный бокс
14:46
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Чехия обыграла Нидерланды. Как это было
WEB
Евро 2020. Чехия обыграла Нидерланды. Как это было
19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45