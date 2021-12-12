Высокомерие или благородство? Ломаченко рассказал, почему не стал добивать Комми после нокдауна
Ломаченко показал постер своего боя против Камбососа
Украинец рассчитывает, что этот поединок случится в 2022 году
08:53
Фото: Facebook Ломаченко
Украинский легковес Василий Ломаченко в Facebook опубликовал постер своего боя против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО):
«Может это случится в 2022».
Ломаченко эффектно выиграл у Ричарда Комми (30-4, 27 КО), завоевав пояс WBO Inter-continental, который в скором времени может сделать его официальным претендентом на полноценный титул.
Напомним, украинец готов драться с Камбососом в любом уголке мира.