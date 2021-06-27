Ломаченко не любят женщины? Судья по имени Патрисия лишила Василия победы в двух раундах
Ломаченко получил рассечение после столкновения с Накатани
Украинец нокаутировал японца в девятом раунде
09:00
Василий Ломаченко / фото - Getty Images
Украинский бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) одержал победу над японским легковесом Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).
В первом раунде случилось столкновение головами, Ломаченко получил рассечение.
Украинец остановил японца в девятом раунде.
Lomachenko is cut early #LomaNakatani pic.twitter.com/TMa1fw1nv7— ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 27, 2021
Василий Ломаченко прокомментировал свою досрочную победу в бою с Накатани.
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