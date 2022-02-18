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Тема дняЛомаченко получит бой за статус абсолютного чемпиона? Какова ситуация в переговорах с Камбососом
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Ломаченко получит бой за статус абсолютного чемпиона? Какова ситуация в переговорах с Камбососом

Дэвин Хэйни не хочет так просто упускать свой шанс
Бокс Профессиональный бокс
16:56
Ломаченко получит бой за статус абсолютного чемпиона? Какова ситуация в переговорах с Камбососом
Василий Ломаченко и Джордж Камбосос / Коллаж

Главная цель его профессиональной карьеры – статус абсолютного чемпиона мира. И, кажется, Василий Ломаченко невероятно близок к тому, чтобы все же получить второй шанс взять под контроль все четыре пояса.

После поражения от Теофимо Лопеса украинец мощнейше вернулся в ринг двумя блестящими победами над экс-соперниками американца: Масайоши Накатани и Ричардом Комми.

Это все нужно было лишь для одного – чтобы показать, что с Василием Ломаченко все еще нужно считаться. Он по-прежнему входит в топ-10 лучших боксеров мира не зависимости от веса, а рейтинге WBO в легком дивизионе и вовсе лидирует.

И вот несколько дней назад появились хорошие новости. Информационное пространство раскачал авторитетный инсайдер Майк Коппинджер. Вот тезисно, о чем сообщал журналист ESPN:

  • следующий бой Джорджа Камбососа запланирован на 5 июня в Мельбурне, Австралия;

  • основной претендент на защиту всех поясов – Василий Ломаченко;

  • украинец согласился на все условия чемпиона, в том числе и на реванш в Австралии в случае своей победы;

  • сделка еще не заключена, Дэвин Хэйни все еще пытается опередить Ломаченко;

  • поединок пройдет в полдень по австралийскому времени, чтобы иметь возможность транслировать этот бой в прайм-тайме в США. Транслятор – ESPN;

  • промоутер Камбососа Лу Дибелла отказывается от комментариев;

  • поединок должна принять стадион Marvel Stadium вместительностью 53 тысячи зрителей. Изначально на нем в эту дату планировался футбольный матч, но власти Мельбурна убедили перенести игру. Ключевое в этой арене – выдвижная крыша. Это важно, ведь летом в том полушарии зима.

Много интересных подробностей, не так ли? И, на самом деле, многие восхищаются Камбососом.

Он завоевал свои титулы в статусе аутсайдера, но сейчас не держится за пояса, не проводит добровольную защиту против соперника, которого привезут в Австралию под убой, а готов драться с настоящими топами. Это действительно достойно уважения.

Вот только проблема Ломаченко в том, что хоть он и фаворит в переговорах, но это все лишь разговоры. Ровно до тех пор, пока контракт не будет подписан.

По информации другого инсайдера Криса Меникса, украинец дал понять своим промоутерам Top Rank, что они должны любой ценой заполучить этот бой. Любые уступки – ему без разницы. Когда на кону стоит наследие, то Ломаченко не думает о деньгах.

И, на самом деле, приятно, что у Василия, наконец-то, прорезался голос. Не припомнится, чтобы он раньше требовал что-то у своих промоутеров. Скорее просто соглашался на то, что ему предлагали. Здесь же Ломаченко решился использовать свой статус – и заслуженно требует второй шанс на абсолютное чемпионство.

Правда, тот же Коппинджер видит в этом и выгоду. Мол украинец пытается любым способом заполучить крупную рыбу, чтобы потом самим стать ею. Кто знает, может в чем-то Майк и прав. Но кажется, что у американца с Ломаченко просто разные ценности. Для кого-то в приоритете деньги, а для кого-то – место в истории. Которое ни за что не купишь.


Что Камбосос? Он пока отмалчивается. Джордж в идеальной позиции. Он знает, что сейчас может обеспечить себя на всю жизнь вперед, поэтому пытается не продешевить – выбрать самый выгодный вариант.

Имеет на это право. Сначала ты собираешь у себя все пояса, а затем уже сам волен решать кому и когда давать шанс. И какие деньги за это получать.

Не зря же Камбосос подогревал интерес к своим возможным поединкам с другими королями (скорее принцами) дивизиона. Джордж присутствовал на боях Дэвина Хэйни и Джервонты Дэвиса. Тогда как Раян Гарсия из уравнения выпадает.

Дело в том, что его бой с Эммануэлем Таго запланирован на 9 апреля. Вряд ли он сможет провести следующий бой менее чем через два месяца. Но это не мешает Гарсии выступать в медиа:

«Камбосос и Ломаченко могут сделать это. Фанаты бокса посмотрят этот бой. Но если они хотят привлечь огромную аудиторию, создать много шума, сделать себе имя, если они смотрят в будущее, то им следует подраться со мной».

Впрочем, главным конкурентом Ломаченко все же является Дэвин Хэйни. Чемпион WBC. И хоть Камбосос абсолютный чемпион, но его франчайзинговый статус все же многим не дает покоя. Чтобы вы понимали, WBO, WBA и IBF в качестве чемпиона WBC указывают именно Хэйни, а Джорджа и вовсе никак не упоминают.

Это один из рычагов давления – заставить Камбососа самого сомневаваться в своем статусе. Спровоцировать его на бой за действительно все пояса в дивизионе.

И, очевидно, помимо этого идут разговоры и о деньгах. Хэйни в Twitter отреагировал на инсайды Коппинджера и заявил:

«Чтобы Ломаченко ни предложил, я согласен на те же условия».

И, конечно же, американец отметил там и австралийца, и его промоутера, и своего. А потом его отец и до недавнего времени тренер Билл развил эту тему:

«Послушайте, Девин Хэйни возьмет меньше, чем Василий Ломаченко. Мы во всех аспектах согласимся на меньше, чем получит Ломаченко. Мы пойдем на эту сделку, и я сам дам Камбососу денег. Я заплачу, и речь идет не о маленькой сумме. Я Билл Хэйни, я представляю Devin Haney Promotions. Я от имени всех нас говорю, что мы заплатим больше».

Если честно, такая позиция команды Дэвина даже заставляет переживать. И пояс, и деньги – чем тогда его перекрывать?

Но промоутер Хэйни Эдди Хирн заявил, что есть один фактор, который играет на пользу украинца. Весомый фактор: WBO официально обязали Камбососа провести бой против Ломаченко.

И это уже интересно. В плане денег украинцу этот вариант развития событий совершенно не выгодный. Поскольку в таком случае распределение гонораров должно составлять 80 на 20 в пользу чемпиона, что звучит, мягко говоря, несправедливо.

Но если закрыть глаза на деньги, то это все большой плюс. Вопрос только в том, насколько в WBO готовы настаивать на своем решении. И будет ли оно окончательным. Ведь пока что о нем известно только из слов Хирна. А как показывает опыт, этих ребят из Пуэрто-Рико переубедить достаточно легко.

В общем, ситуация остается достаточно интересной. Но ясно одно – пока еще ничего не решено. Ломаченко действительно серьезно претендует на бой за статус абсолютного чемпиона мира, вот только проблема в том, что ему ничего не гарантировано.

Сергей Лукьяненко
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Василий Ломаченко Джордж Камбосос Девин Хэйни Райан Гарсия Джервонта Дэвис

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