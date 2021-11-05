Ломаченко попал в десятку лучших боксеров ХХІ века по версии авторитетного издания

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Известный спортивный портал talkSport опубликовал свой рейтинг лучших боксеров столетия вне зависимости от весовых категорий. Украинский экс-чемпион трех весовых категорий Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) также попал в этот список.

10 лучших боксеров XXI века:

1. Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО)

2. Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО)

3. Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 КО)

4. Роман Гонсалес (50-3, 41 КО)

5. Хуан Мануэль Маркес (56-7-1, 40 КО)

6. Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО)

7. Геннадий Головкин (43-1-1, 41 КО)

8. Василий Ломаченко (15-2, 11 КО)

9. Джо Кальзаге (46-0, 32 КО)

10. Андре Уорд (32-0, 16 КО)

В описании сказано:

Он победил Гэри Рассела-младшего в третьем бою, а потом заставил четырех соперников подряд покинуть ринг посреди поединка, потому что они не смогли справиться с его движениями в стиле Матрицы и ударами, которые сыпались со всех сторон.

Уникальный мастер в ринге, который мог бы быть еще выше в этом рейтинге, если бы начал карьеру в профи раньше».