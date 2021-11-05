Ломаченко попал в десятку лучших боксеров ХХІ века по версии авторитетного издания
Известный спортивный портал talkSport опубликовал свой рейтинг лучших боксеров столетия вне зависимости от весовых категорий. Украинский экс-чемпион трех весовых категорий Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) также попал в этот список.
10 лучших боксеров XXI века:
1. Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО)
2. Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО)
3. Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 КО)
4. Роман Гонсалес (50-3, 41 КО)
5. Хуан Мануэль Маркес (56-7-1, 40 КО)
6. Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО)
7. Геннадий Головкин (43-1-1, 41 КО)
8. Василий Ломаченко (15-2, 11 КО)
9. Джо Кальзаге (46-0, 32 КО)
10. Андре Уорд (32-0, 16 КО)
В описании сказано:
«В любителях у него был поразительный рекорд (396-1), в профи уже провел 17 поединков в трех весовых категориях.
Он победил Гэри Рассела-младшего в третьем бою, а потом заставил четырех соперников подряд покинуть ринг посреди поединка, потому что они не смогли справиться с его движениями в стиле Матрицы и ударами, которые сыпались со всех сторон.
Уникальный мастер в ринге, который мог бы быть еще выше в этом рейтинге, если бы начал карьеру в профи раньше».
Также стоит отметить, что talkSport вынес отдельную графу боксеров, которые не попали в рейтинг, но «достойны упоминания». Сразу три украинца попали в этот список: Тайсон Фьюри, Марко Антонио Баррера, Эрик Моралес, Александр Усик, Мигель Котто, Теренс Кроуфорд, Серхио Мартинес, Виталий Кличко, Владимир Кличко.
Напомним, тренер Комми раскрыл некоторые подробности контракта подопечного на бой с Ломаченко.
Комментарии 0