Ломаченко продолжает настаивать на ничейном результате в поединке с Лопесом
Ломаченко: «Поражение не конец жизни – тебе просто нужно пройти путь к своей цели еще раз»
«Хай-Тек» признался, что мечтает вновь заполучить чемпионский пояс
08:13
Фото: Facebook Ломаченко
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в документальном фильме RELENTLESS: Lomachenko на YouTube-канале Top Rank рассказал, что для него значит бой с Ричардом Комми
(30-3, 27 KO):
Это моя боксерская история. Вот почему это так важно для нас. Ведь я хочу вновь стать чемпионом мира.
Жизнь не закончена, если ты проиграл в спорте или в боксе. Это не конец, а только шаг. Если ты уступил, ты должен пройти этот путь еще раз, чтобы достичь своей цели.
XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.