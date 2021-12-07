Ломаченко: «Поражение не конец жизни – тебе просто нужно пройти путь к своей цели еще раз»

Фото: Facebook Ломаченко

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в документальном фильме RELENTLESS: Lomachenko на YouTube-канале Top Rank рассказал, что для него значит бой с Ричардом Комми (30-3, 27 KO):



Жизнь не закончена, если ты проиграл в спорте или в боксе. Это не конец, а только шаг. Если ты уступил, ты должен пройти этот путь еще раз, чтобы достичь своей цели.