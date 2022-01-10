Ломаченко посетовал, что никто не хочет с ним драться

Украинец находится в поисках соперника для следующего поединка

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Бывший чемпион мира и один из лучших боксеров планеты независимо от весовых категорий Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) посетовал, что никто не хочет подписываться на бой против него:

«Никто не хочет подписывать контракт на бой со мной».

Считает, что другие топы легкого веса отказываются драться против Ломаченко, потому что существует большая вероятность проиграть, но при этом не получить большой финансовой выгоды, потому что украинец – далеко не самый кассовый боксер. К примеру, в таком же положении находится другой представитель «паунда» Теренс Кроуфорд.

Самый желанный соперник для Ломаченко – абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос, который вроде готов подраться с украинцем, но это не приоритетный вариант для него.