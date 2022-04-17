Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание

Украинец в своем Instagram опубликовал пост в четь церковного праздника

Фото: staceymsnyder

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) прервал молчание в своих соцсетях.



Украинец более 5 недель не выходил в свет. Легковес в Instagram решил поздравить своих подписчиков с Вербным воскресеньем и пожелал всем мира.

«Убедим себя,что,хотя бы мы тысячи раз употребляли старание ,мы никогда не сможем творить добрых дел,если не будем пользоваться помощью свыше» СВТ. Ионн Златоуст

С Праздником! Мира всем

Напомним, что Лома во время войны в Украине отказался от поединка за звание абсолютного чемпиона и остался защищать родной город.