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Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание

Украинец в своем Instagram опубликовал пост в четь церковного праздника
Бокс Профессиональный бокс
18:39
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Фото: staceymsnyder

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) прервал молчание в своих соцсетях.

Украинец более 5 недель не выходил в свет. Легковес в Instagram решил поздравить своих подписчиков с Вербным воскресеньем и пожелал всем мира.

«Убедим себя,что,хотя бы мы тысячи раз употребляли старание ,мы никогда не сможем творить добрых дел,если не будем пользоваться помощью свыше» СВТ. Ионн Златоуст
С Праздником! Мира всем

Напомним, что Лома во время войны в Украине отказался от поединка за звание абсолютного чемпиона и остался защищать родной город.

Олег Шумейко-младший
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Василий Ломаченко

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