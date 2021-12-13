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Ломаченко после боя обратился к Комми
Василий выразил респект избитому им боксеру
07:45
Василий Ломаченко и Ричард Комми / Фото: Инстаграм
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в Instagram выразил респект своему сопернику Ричарду Комми (31-4, 27 КО).
«Желаю крепкого здоровья и продолжения истории в боксе! И выражаю тебе свой респект».Напомним, после боя с Комми на плечах Ломаченко появился не флаг Украины, а флаг родного города. В обществе такое решение украинца было воспринято неоднозначно и одним из критиков «Ломы» оказался Владимир Кличко.
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