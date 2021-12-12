Усик: «Пусть Дэвис изъявит желание и организует поединок с Ломаченко»
Ломаченко после победы продолжает оставаться в конце третьего десятка лучших боксеров мира
Победа над Комми никак не отразилась на месте Василия в рейтинге BoxRec
15:58
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Авторитетный статистический портал BoxRec никак не изменил позиции украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) после победы над Ричардом Комми (30-4, 27 КО).
Портал, где рейтинги составляем искусственный интеллект, оставил Ломаченко на 29-м месте в рейтинге лучших боксеров, независимо от веса. В легком дивизионе Василий остался на второй позиции, уступая Джервонте Дэвису.
Напомним, лучшим украинцем в рейтинге BoxRec является Александр Усик – 3-я позиция.