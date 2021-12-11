Ломаченко: «После поражения Лопесу думал, что теперь случится с моей карьерой в боксе»

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО), накануне поединка с Ричардом Комми (30-3, 27 КО), в интервью порталу ESPN поделился воспоминаниями о поражении Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО), а также рассказал, каково было возвращаться, после потери всех чемпионских поясов.

Спустя пару дней я сидел и думал о том, что случится с моей боксерской карьерой в будущем. Спустя еще пару дней ко мне в голову пришла одна вещь: «Эй, жизнь не заканчивается. Она продолжается».

Так что я думаю, что моя жизнь и карьера еще не окончена. Вы можете подумать, что сейчас моя главная жизненная цель – стать абсолютным чемпионом мира, но это не так. Это цель в спорте, но никак не важная цель в моей жизни. После поражения я понял, что это не так важно, как я считал ранее.