Ломаченко прибыл в Лас-Вегас на бой с Накатани

Василий будет жить в комплексе, где состоится поединок





Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) прибыл в Лас-Вегас, где в гостиничном комплексе Virgin Hotels он проведет поединок против японца Масаеши Накатани (18-1-1, 10 КО).



Отметим, что Накатани прибыл в Лас-Вегас раньше и начал испытывать проблемы из-за жары.

Напомним, бой Ломаченко и Накатани пройдет в ночь на 27 июня. Онлайн трансляция будет доступна на XSPORT.ua.