Как Ломаченко готовится к следующему поединку
Ломаченко продолжает лидировать в рейтинге WBC
Организация опубликовала обновленный рейтинг
3 сентября 08:57
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
WBC на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) продолжает лидировать в рейтинге данной организации.
Также первая строчка в рейтинг-листе дивизиона у «Хай-Тека» в WBO. Отметим, что в рейтинге WBA украинец в августе потерял одну позицию.