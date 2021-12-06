Ломаченко назвал свой самый любимый бой в карьере
Ломаченко продолжает настаивать на ничейном результате в поединке с Лопесом
Украинец потерпел от американца второе поражение в карьере
6 декабря 22:54
Василий Ломаченко - Теофимо Лопес / Фото: Top Rank
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в документальном фильме RELENTLESS: Lomachenko на YouTube-канале Top Rank снова заявил, что не проиграл бой против Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).
«Я не чувствую, что проиграл поединок с Лопесом. Нет, я так не считаю. Я смотрел этот бой в замедленном повторе – это ничья».
Также Василия поддержал его менеджер Эгис Климас.
«Показал ли «Лома» свое лучшее выступление в бою с Лопесом? Нет, это не его лучшее выступление. Но проиграл ли он? Нет, не проиграл. Как минимум, в этом поединке ничья. В тот вечер звезды не сошлись для Ломаченко должным образом. Какие чувства я испытывал? Твой боец проигрывает поединок. Даже, не проигрывает, а его грабят. Естественно, это плохое чувство».
Напомним, 12 декабря Ломаченко проведет поединок против экс-чемпиона мира Ричарда Комми. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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