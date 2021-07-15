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Ломаченко против Пакьяо. Звучит нереально, но американский журналист верит в то, что бой состоится

Украинец уже отказывал филиппинской легенде в поединке
Бокс Профессиональный бокс
16:04
Ломаченко против Пакьяо. Звучит нереально, но американский журналист верит в то, что бой состоится Мнение
Василий Ломаченко и Мэнни Пакьяо / Фото - коллаж

Бой с Масайоши Накатани состоялся. Василий Ломаченко показал – его еще рано списывать со счетов. Японец в ринге не мог понять – ни что это, ни откуда ждать опасности, ни как давать ей отпор. В итоге – эффектный перформанс, уверенная победа украинца и впечатленные зрители и эксперты.

Вопрос только в том, что делать дальше.

Сразу же после того поединка Теофимо Лопес-старший неожиданно заявил – сделает все, чтобы его сын согласился на реванш. Во второй поединок, кажется, поверили все. Но, судя по всему, есть исключения.

Член Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе Фил Джей посвятил ближайшему будущему Ломаченко целый материал. Но его текст на авторитетном сайте WBN только об одном поединке – против легенды не только филиппинского, но и мирового бокса Мэнни Пакьяо.

PacMan – чемпион в восьми весовых категориях. Ломаченко отстает на пять дивизионов. Впрочем, двигаться выше украинец не хочет – и в легком дивизионе приходится сталкиваться с соперниками, которые заметно превосходят его в габаритах.

Но, судя по словам Василия перед встречей с Теофимо, проблема не только в размерах соперников:

«В моей весовой категории ил в ближайших дивизионах нет больших суперзвезд. Да, есть громкие имена в полусреднем весе, но я не могу туда перейти, это, думаю, уже слишком для меня».

Действительно, в суперлегком весе, фактически, не с кем драться – там только один чемпион Джош Тэйлор. Пока он будет править в дивизионе, туда нет смысла соваться. По крайней мере, это мнение Фила Джея.

Впрочем, он же пишет о другом, не совсем очевидном, но крайне интересном варианте.

Во-первых, когда Тэйлор уйдет выше, Ломаченко может пролоббировать у президента WBO бой за вакантный титул с австралийцем Лиамом Паро (20-0, 13 КО), который сейчас занимает второе место в рейтинге дивизиона.

Но, если обходиться без задействования связей с руководством боксерских организаций, то было бы хорошо успеть затащить в 63,5 кг сенатора Филиппин.

«Я не проявляю неуважения к Пакьяо. Просто не хочу делать себе имя в бою со старой легендой. У меня своя дорога.

Есть достаточно хороших бойцов, с которыми можно подраться и они сравнимы со мной. А он стар. Думаю, его карьера уже сделана. Не хочу стать легендой бокса из-за него».

Впрочем, Пакьяо старым себя не ощущает – готовится дать бой молодой звезде полусреднего дивизиона Эрролу Спенсу.

Ну а американский журналист считает, что у Ломаченко еще будет возможность сразиться с легендой. Василий отказывался от боя с ним, когда был непобежденным и находился в шаге от статуса абсолютного чемпиона мира.

Кто знает, может после поражения от Теофимо Лопеса его отношение к некоторым вещам все же изменилось. Возможно, телефон Пакьяо в ближайшее время и зазвонит.

Ну а если он уступит Спенсу, то может и согласиться на последний поединок в карьере – дивизионом ниже. И тогда в начале 2022 года болельщики Ломаченко получат подарок – огромный бой против, наверное, самого легендарного среди всех действующих боксеров.

И хоть, честно говоря, в это верится с трудом, но американский журналист Фил Джей верит в подобное развитие событий. Но мой скептицизм не значит, что я откажусь от просмотра боя. Наоборот – очень хочу его увидеть. Но не верю. Уже давно не читаю сказки.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Василий Ломаченко Мэнни Пакьяо

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