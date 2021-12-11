Ломаченко рассказал, как сообщил сыну новость о том, что проиграл Лопесу

Украинский легковес признался, что та неудача многое для него изменила

Фото: ESPN

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) рассказал, как сообщил сыну новость о том, что проиграл Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО). Слова украинца приводит ESPN.

Что ты сказал своему сыну, когда проиграл?

Это спорт. Такое бывает. И что это урок жизни. Наверное, я не знаю, но, наверное, я не был готов к этому. Но, знаете, сейчас я проиграл. Это многое поменяло у меня в голове. К примеру, просьба родственника, на которую раньше я не обратил бы внимания, а сейчас понимаю, что это может быть важно для него, для этого человека. Я изменил свое отношение. Я терял свое время. Но это неправильно. У меня есть дети. Мне нужно уделять им как можно больше своей жизни.

Полное интервью Ломаченко читайте здесь.

Напомним, утром 12 декабря украинец проведет бой против бывшего чемпиона мира Ричарда Комми. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Накануне боксер прошли процедуру взвешивания, а после нее в последний раз встретились лицом к лицу перед боем.