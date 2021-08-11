Ломаченко рассказал о бое Усик – Джошуа, но обошелся без прогноза

Поединок состоится 25 сентября

Фото: Facebook Василия Ломаченко

Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поделился мнением о бое Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова «Хай-тека» приводит Sky Sports:

«Усик имеет отличные шансы, но будет тяжело, потому что Джошуа хорошо знает, что нужно делать в ринге. Он знает бокс, у него есть в том числе опыт в аматорах. Будет очень интересный бой.

Да, Джошуа намного больше и тяжелее, но Александр намного быстрее. Это поединок разных стилей».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Билеты на поединок были распроданы за сутки, а промоутер британца даже жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.