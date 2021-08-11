Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 1
Футбол (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Окончен
20:00 Славия Прага - Ференцварош 1:0 Окончен
20:30 Шахтер - Генк 2:1 Окончен
21:00 Лудогорец - Олимпиакос 2*:2 Окончен
21:00 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Окончен
21:00 Монако - Спарта Прага 3:1 Окончен
21:30 Янг Бойз - Клуж 3:1 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме 1:2 Окончен
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб 0:1 Окончен
22:00 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос 0*:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай -:- Запланирован
Теннис (2 события из 44) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
19:20 Андрей Рублёв - Фабио Фоньини -:- Запланирован
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
20:30 Йоханна Конта - Элина Свитолина -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 9) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
03:20 Гаэль Монфис - Джон Мильман -:- Запланирован

Ломаченко рассказал о бое Усик – Джошуа, но обошелся без прогноза

Поединок состоится 25 сентября
Бокс Профессиональный бокс
17:15
Ломаченко рассказал о бое Усик – Джошуа, но обошелся без прогноза
Фото: Facebook Василия Ломаченко

Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поделился мнением о бое Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова «Хай-тека» приводит Sky Sports:

«Усик имеет отличные шансы, но будет тяжело, потому что Джошуа хорошо знает, что нужно делать в ринге. Он знает бокс, у него есть в том числе опыт в аматорах. Будет очень интересный бой.

Да, Джошуа намного больше и тяжелее, но Александр намного быстрее. Это поединок разных стилей».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Билеты на поединок были распроданы за сутки, а промоутер британца даже жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.

Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Ломаченко Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Вес Усика в бою с Джошуа, PVV-стоимость Ломаченко и другое». Главный украинский промоутер ответил на вопросы подписчиков в Instagram
«Вес Усика в бою с Джошуа, PVV-стоимость Ломаченко и другое». Главный украинский промоутер ответил на вопросы подписчиков в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
17:56
Красюк: «Усик победит Джошуа, и это не будет апсет»
Красюк: «Усик победит Джошуа, и это не будет апсет»
Бокс Профессиональный бокс
14:50
Кэмпбелл: «Гарсия и Ломаченко - два лучших бойца в легком дивизионе»
Кэмпбелл: «Гарсия и Ломаченко - два лучших бойца в легком дивизионе»
Бокс Профессиональный бокс
13:30
Макгиган: «По ходу боя Джошуа - Усик габариты сыграют важную роль»
Макгиган: «По ходу боя Джошуа - Усик габариты сыграют важную роль»
Бокс Профессиональный бокс
13:00
Беллью: «Джошуа нужно убедиться, что он не будет тратить время на боксерский поединок с Усиком»
Беллью: «Джошуа нужно убедиться, что он не будет тратить время на боксерский поединок с Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
12:20
Кэмпбелл: «Когда Ломаченко дрался с Лопесом, я был рад, что Теофимо его победил»
Кэмпбелл: «Когда Ломаченко дрался с Лопесом, я был рад, что Теофимо его победил»
Бокс Профессиональный бокс
11:20
1

Новости: Бокс

Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Профессиональный бокс
18:20
«Вес Усика в бою с Джошуа, PVV-стоимость Ломаченко и другое». Главный украинский промоутер ответил на вопросы подписчиков в Instagram
«Вес Усика в бою с Джошуа, PVV-стоимость Ломаченко и другое». Главный украинский промоутер ответил на вопросы подписчиков в Instagram
Профессиональный бокс
17:56
Ломаченко рассказал о бое Усик – Джошуа, но обошелся без прогноза
Ломаченко рассказал о бое Усик – Джошуа, но обошелся без прогноза
Профессиональный бокс
17:15
Красюк готов организовать бой Беринчик – Редкач. Промоутер рассказал о необычных условиях возможного поединка
Красюк готов организовать бой Беринчик – Редкач. Промоутер рассказал о необычных условиях возможного поединка
Профессиональный бокс
16:07
У Top Rank есть боксер, который дебютные 16 боев выиграл нокаутом в первом раунде – Арум подводит его к Альваресу
У Top Rank есть боксер, который дебютные 16 боев выиграл нокаутом в первом раунде – Арум подводит его к Альваресу
Профессиональный бокс
15:36
Вышла в свет спустя два года! Экс-невеста Кличко Панеттьери удивила внешним видом
Вышла в свет спустя два года! Экс-невеста Кличко Панеттьери удивила внешним видом
Профессиональный бокс
15:01
Красюк: «Усик победит Джошуа, и это не будет апсет»
Красюк: «Усик победит Джошуа, и это не будет апсет»
Профессиональный бокс
14:50
Кэмпбелл похвалил Хэйни за желание драться с топами легкого веса
Кэмпбелл похвалил Хэйни за желание драться с топами легкого веса
Профессиональный бокс
14:25
Кроуфорд прокомментировал срыв боя Пакьяо и Спенса
Кроуфорд прокомментировал срыв боя Пакьяо и Спенса
Профессиональный бокс
14:00
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
29
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости