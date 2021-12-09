Ломаченко с неожиданной лояльностью ответил на вопрос о поражении Лопеса

Американец сенсационно проиграл все чемпионские пояса

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Бывший чемпион трех весовых категорий Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) признался, что понимает чувства Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) после его сенсационного поражения Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО).

На пресс-конференции перед боем с Ричардом Комми (30-3, 27 КО) Ломаченко сказал:

«Рад ли я поражению Лопеса? Это некорректный вопрос, ведь я понимаю, что он чувствует. Я был в такой же ситуации, когда проиграл. Твои поражения никогда тебя не радуют. Извините, мой английский не очень хорош, но думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Когда спортсмен проигрывает, ему всегда сложно продолжать карьеру. Нужно искать мотивацию и толчок для возвращения в зал, усердных тренировок и продолжения карьеры. Я понимаю его чувства, но что есть, то есть. Это спорт, это бокс. Поэтому мы и любим бокс».

Ранее Ломаченко заявил что не против провести реванш с Лопесом даже без поясов.