Ломаченко расстроил. Он сам не верит в большие бои против Лопеса и Хэйни, но не хочет ничего с этим делать
Ломаченко: «С удовольствием бы посмотрел бой Пакьяо – Гарсия»
Украинцу нравится в каком стиле дерутся оба бойца
13:59
Василий Ломаченко / фото - Instagram боксера
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) поделился ожиданиями от поединка легендарного Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Майки Гарсии (40-1, 30 КО). Слова Ломаченко приводит YouTube канал SNOWQUEENLA.
«Очень интересный поединок. Я бы с удовольствием его посмотрел бы. Что я думаю? Не знаю, не знаю… Наверное, возраст может взять свое. Сложно ответить сейчас, но мне нравятся оба боксера. Я буду больше болеть за красивый, захватывающий бокс».
Напомним, Ломаченко дал прогноз на бой Джошуа – Фьюри.