«Выберу более выгодную сделку». Камбосос ожидает предложений от Ломы и Хэйни и готов подраться с обоими в один вечер
«Ломаченко, скажи Аруму сделать серьезное предложение Ди Белле». Камбосос переключился с Хэйни
Лидер легкого дивизиона обратился с просьбой к украинцу
12:49
Джордж Камбосос / Фото - edition.cnn.comАбсолютный чемпион мира в легком дивизионе Джордж Камбосос-младший (20-0, 10 КО) в Twitter заявил, что находится в ожидании контракта на следующий поединок.
«Когда я сказал «Теперь мы можем поговорить», я имел в виду именно это. Я не ожидал, что Дэвин Хэйни, ты, будешь манипулировать и играть в игры. Эдди Хирн, что не так с твоим мальчиком? Да или нет? DAZN не поверил в него? Эй, Василий Ломаченко, скажи Бобу Аруму сделать серьезное предложение Лу Ди Белле. Я жду».
Ранее Камбосос подтвердил, что в своем следующем поединке встретится либо с обладателем титула WBC Девином Хэйни (27-0, 15 KO), либо с бывшим лидером легкого дивизиона Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).