Ломаченко сможет круче? Вспоминаем, как Лопес нокаутировал Комми
Утром 12 декабря Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой против Ричарда Комми (30-3, 27 КО).
Ганец – бывший соперник главного антагониста украинца Теофимо Лопеса. Поэтому в преддверии поединка Ломаченко – Комми мы решили освежить в памяти бой Лопес – Комми.
Боксеры сошлись на ринге 14 декабря 2019 года. Большинство аналитиков и других бойцов ожидали, что поединок выдастся конкурентным, однако на деле Лопес нокаутировал Комми уже во втором раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.Видеообзор боя Лопес – Комми:
Накануне Ломаченко и Комми прошли официальную церемонию взвешивания.
Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden. На сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.
Накануне украинец дал большое и очень нехарактерное для себя интервью, в котором прошелся по всем топам легкого веса.
Напомним, в бою против Комми Ломаченко поддержит чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.
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