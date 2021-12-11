Ломаченко сможет круче? Вспоминаем, как Лопес нокаутировал Комми

Американец забил ганца уже во втором раунде

Фото: Bad Left Hook

Утром 12 декабря Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой против Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

Ганец – бывший соперник главного антагониста украинца Теофимо Лопеса. Поэтому в преддверии поединка Ломаченко – Комми мы решили освежить в памяти бой Лопес – Комми.

Боксеры сошлись на ринге 14 декабря 2019 года. Большинство аналитиков и других бойцов ожидали, что поединок выдастся конкурентным, однако на деле Лопес нокаутировал Комми уже во втором раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.

Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden. На сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.

Накануне украинец дал большое и очень нехарактерное для себя интервью, в котором прошелся по всем топам легкого веса.

Напомним, в бою против Комми Ломаченко поддержит чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.