Ломаченко: «Сомневаюсь, что «голденбой» Райан Гарсия захочет со мной боксировать»

Украинец порассуждал о возможных соперниках

Василий Ломаченко / фото - The Times

Бывший чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) высказался о возможных следующих соперниках. Украинец считает, Райан Гарсия (21-0, 17 КО) не захочет разделить с ним ринг. Сам «Хай-Тек» может встретиться с кем-угодно в легком дивизионе, проблемы могут возникнуть лишь в юрисдикции. Василий готов драться против Оскара Вальдеса (29-0, 23 ОК).

«С Райаном Гарсией все понятно. Он голденбой и боксирует на DAZN. Я сомневаюсь, что «голденбой» Гарсия захотят сегодня со мной выходить и боксировать. Джервонта Дэвис может спуститься в легкий вес, он был и во втором полулегком. С Санта Крузом он в легком боксировал, так что, конечно, он сможет спуститься. Я никогда ни от кого не бегал и не отказывался от поединков. Здесь вопрос больше юридический. В первый полусредний я точно не собираюсь подниматься».

Ранее Ломаченко объяснил, что пошло не так в организации его боя против Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).