Усик далеко не лучший. Кто среди элитных супертяжей пропускает наименьшее количество ударов
Ломаченко признался, что ему нравится Фьюри. Он может стать следующим соперником Усика
Василий считает британца очень талантливым спортсменом
09:12
Василий Ломаченко / Фото: Instagram Ломаченко
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в подкасте Matchroom Boxing рассказал, кого считает лучшим британским боксером:
Я никогда не думал об этом. Мне очень нравится Тайсон Фьюри. Он очень талантливый боксер, талантливый спортсмен. И большая личность.
Напомним, обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в случае повторной победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) может сразится с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) или Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) за статус абсолютного чемпиона.