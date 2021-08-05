Ломаченко сравнил поединок с Накатани с рыбалкой

Накатани и Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в интервью Youtube каналу LOMUS official вспомнил ход поединка с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO):



Каждый боксирует так, как позволяет соперник. В плане боксерского IQ он не заставил меня широко думать. Я очень быстро понял, что он будет делать. Прямо как на рыбалке. Кушает все, что ему даешь. Ты закинул, подкармливаешь. Он кушает приманку, а в конце ты кидаешь наживу. Не могу сравнивать Накатани с рыбой. Могу лишь сказать, что он хищник. Мне нужно было время понять, что он будет делать и на какой дистанции.

Не с каждым боксером я мог выбрасывать такие удары. С Накатани вышло так, что я чуть быстрее его почувствовал и понял. Поэтому так и получилось.